الصحة: فقدنا أجهزة ومستلزمات وقدرات طبية كبيرة

فلسطين اليوم

أكد مسؤول المستشفيات الميدانية في قطاع غزة د. مروان الهمص اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، أن الوزارة فقدت أجهزة ومستلزمات وقدرات طبية كبيرة في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى مستشفيات على قطاع غزة.

وأوضح الهمص، أن الوزارة فقدت حوالي 99% من خدمة القسطرة العلاجية والقلب المفتوح، و 83% من خدمة العظام وهو التخصص الأكثر أهمية وطلبا في الحرب.

كما فقدت الوزارة 73% من خدمة الجراحة العامة بفقدان كل المستلزمات الطبية.

وشدد د. الهمص على أن المستشفيات تعاني اكتظاظاً شديداً، ما يستدعي تسريح بعض الجرحى، مرجعاً ذلك إلى القصف المتواصل على مستشفيات القطاع.

وحذر من وجود 11 ألف مريضٍ يواجهون خطر الموت؛ لمنعهم من العلاج في الخارج.

وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” قد حذرت في تصريحات سابقة، من النقص الحاد في أدوية التخدير والمضادات الحيوية للأطفال في قطاع غزة، جراء استمرار “إسرائيل” منع إدخال المستلزمات الطبية وإغلاق معابر القطاع.

وأكدت “أطباء بلا حدود” أنه منذ إغلاق المعابر لم يدخل أي نوع من المساعدات إلى قطاع غزة، لافتةً أن فِرقها بدأت ترشيد استخدام الأدوية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد حذرت من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي في قطاع غزة، مع استمرار وتصاد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والحصار المشدد.

وقالت إنّ تصعيد العدوان أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق.

وطالبت المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، بسرعة التحرك والضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل فوري وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون تأخير.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين.

ومنذ مطلع مارس/ آذار الفائت، يمنع الاحتلال، إدخال أي مساعدات إنسانية أو غذائية أو طبية إلى قطاع غزة، بناء على قرار حكومة الاحتلال المتطرفة، بفرض حصار محكم على القطاع، تبعه بعد أيام استئناف حرب الإبادة؛ ما فاقم المأساة الإنسانية التي يعانيها السكان.



وشنت إسرائيل حرب بشعة وإبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فيما تغلق المعابر وتشدد حصارها على السكان.