خطوة غير اعتيادية: نتنياهو يقتحم غزة بدون الشاباك

فلسطين اليوم

علقت قناة كان العبرية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، على اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطاع غزة، بدون الشاباك.

وقالت قناة كان: في خطوة غير اعتيادية: لم يشارك ممثل الشاباك أمس في جولة رئيس الحكومة في شمال غزة.

وأفادت أنه خلال الزيارات السابقة، وخاصة منذ بداية الحرب، جرت العادة أن يشارك ممثل الشاباك المسؤول عن المنطقة ويقدم لرئيس الحكومة استعراضًا استخباراتيًا في الميدان، إلى جانب ضباط الجيش، هذه المرة – لم تتم دعوة جهاز الشاباك لإرسال أي ممثل عنه.

وأمس الثلاثاء، اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير جيشه يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيشه إيال زامير، مناطق شمال القطاع، فيما اقتحم الأخير حي الشجاعية لوحده منفصلاً عن الآخرين في زيارة ثانية.

وتفقد الثلاثة القوات الإسرائيلية التي تعمل في مناطق شمال القطاع، فيما هدد حركة حماس بمواصلة الضرب، واصفًا ما تقوم به قواته بعمل رائع وأن حماس تتلقى المزيد من الضربات.