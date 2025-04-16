العدوان الإسرائيلي متواصل: شهداء وجرحى في مختلف المناطق

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة.

ففي فجر اليوم استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا النزلة شمالي غزة

وأفاد مصدر محلي باستشهاد 6 مواطنين واصابة عدد اخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة..

وذكرت مصادر محلية انه جرى تسجيل 3 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا النزلة شمالي غزة