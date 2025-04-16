طقس فلسطين: أجواء دافئة حتى نهاية الأسبوع

فلسطين اليوم

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيًا لطيفًا معتدلًا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً وباردًا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارا نسبيا الى حار وجافا ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8-9 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارا نسبيا الى حار وجافا ، ويطرأ انخفاض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.