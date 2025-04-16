فلسطين اليوم

رغم سياسة التعتيم الإعلامي التي يتبعها كيان الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بخسائره في الحروب الدائرة على جبهتي لبنان وقطاع غزة، بدأت تتكشف ملامح هذه الخسائر تدريجياً، من خلال تقارير صحفية واستخباراتية أمريكية و”إسرائيلية” على حدّ سواء. أبرز هذه التقارير ما نشره الصحفي الأمريكي بيل غويل في صحيفة One News الأمريكية، والذي قدّم صورة صادمة عن حجم الضربات التي تلقاها جيش الاحتلال خلال العدوان على لبنان.

خسائر بشرية فادحة في جبهة لبنان

بحسب التقرير، فإن إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين خلال الصراع مع المقاومة اللبنانية بلغ نحو 2,500 قتيل، توزّعوا بين 1,200 مدني و1,300 جندي. كما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6,000 شخص، بينهم إصابات خطيرة في صفوف المدنيين والعسكريين على حدّ سواء.

ضربات نوعية للمواقع العسكرية

وشملت الخسائر العسكرية تدميرًا واسع النطاق لعدد كبير من المعدات الثقيلة والمركبات المدرعة والطائرات الحربية، إلى جانب تدمير قواعد عسكرية في مختلف المناطق المحتلة شمالًا وجنوبًا ووسطًا، بما في ذلك قواعد في الجولان السوري المحتل وجبل الشيخ. كما استُهدفت منشآت استخباراتية وأنظمة دفاع جوي، وهو ما وصفه التقرير بأنه “شلّ لقدرات الرصد والمتابعة لدى جيش الاحتلال”.

البنى التحتية تحت القصف

ولم تسلم المرافق الحيوية من الاستهداف، حيث طالت الهجمات محطات الكهرباء، ومرافق الاتصالات، ومحطات تحلية المياه، مما أدى إلى اضطراب واسع في الخدمات الأساسية. كما تعرّض ميناءا حيفا وأشدود لعدة ضربات صاروخية أدّت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية الاقتصادية.

عملية نوعية: مقتل مسؤول أمني أمريكي في غرفة عمليات مشتركة

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد قُتل مسؤول أمني أمريكي رفيع خلال استهداف غرفة عمليات مشتركة في منطقة عرب العرامشة، حيث كان يجتمع مع 28 ضابطًا ومستشارًا عسكريًا أمريكيًا و”إسرائيليًا”، جميعهم قضوا في الهجوم.

استهداف مقر رئاسة الحكومة

في تطور لافت، أفادت التقارير بتعرّض مبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة للاستهداف، إضافةً إلى قصف منزله، في مؤشر على اختراق أمني كبير غير مسبوق.

الخسائر الاقتصادية: شلل في المدن والمرافق

اقتصاديًا، أفادت التقارير بتعرّض البنية التحتية في المناطق الحدودية لتدمير واسع، خاصة في الجنوب والشمال، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بمدن كبرى مثل تل أبيب وحيفا نتيجة القصف الصاروخي.

جبهة غزة: نزيف بشري متواصل وتكلفة باهظة

على جبهة غزة، كشفت شعبة إعادة التأهيل في جيش الاحتلال عن مقتل 846 جنديًا وضابطًا منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى 16,500 إصابة بين الجنود، بينهم 7,300 حالة إصابة نفسية، ما يعكس تأثير الحرب على الجاهزية النفسية والمعنوية للجنود.

تكاليف الحرب: أرقام قياسية

اقتصاديًا، حذّر محافظ “بنك إسرائيل”، أمير يارون، من أن كلفة الحرب على غزة قد تصل إلى 255 مليار شيكل (68 مليار دولار)، في حين كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحرب كلّفت حتى منتصف يناير/كانون الثاني 150 مليار شيكل (42 مليار دولار)، بمعدل إنفاق يومي بلغ 300 مليون شيكل (83.8 مليون دولار)، وفقًا للمستشار الاقتصادي لرئيس أركان الجيش.

رغم اعتماد كيان الاحتلال على استراتيجية إخفاء المعلومات والتقليل من حجم الخسائر، إلا أن الأرقام المسرّبة من تقارير دولية ومحلية تُظهر أن “إسرائيل” تخوض واحدة من أكثر الحروب تكلفةً وخسارةً منذ تأسيسها، سواء من حيث الضحايا أو البنية التحتية أو الجبهة الداخلية المهزوزة.

(المصدر: تقرير مركز دراسات الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وتقارير إعلامية أمريكية و”إسرائيلية”)