الصحة العالمية: الاحتلال يحول دون صيانة "المعمداني" بغزة

فلسطين اليوم

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة خرج عن الخدمة بشكل كامل، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفته فجر الأحد الماضي، مشيرة إلى أن الحصار المفروض على القطاع يمنع إدخال المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانته.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، اليوم الثلاثاء، إن المستشفى لم يعد قادراً على استقبال المرضى أو تقديم أي خدمات طبية، موضحة أن أقسام المختبر والأشعة تعرضت لأضرار جسيمة، في وقت يستحيل فيه إدخال أي تجهيزات بسبب الحصار.

وأضافت هاريس أن نحو 40 مريضاً في حالة حرجة ما يزالون داخل المستشفى، ولا يمكن نقلهم إلى منشآت طبية أخرى، في حين يواصل عدد من أفراد الطاقم الطبي العمل وسط ظروف خطيرة لتقديم الرعاية لهم.

من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المستشفى بات غير قادر على العمل نتيجة القصف المباشر الذي تعرض له.

ويعد مستشفى الأهلي المعمداني، الذي تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، من أقدم مستشفيات قطاع غزة، حيث تأسس عام 1882. ويقع المستشفى في الأطراف الشمالية لحي الزيتون جنوب المدينة، وكان قد تحوّل إلى مركز طبي محوري في شمال غزة بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي والمستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهراً.

ويستقبل المستشفى يومياً عشرات الإصابات الناتجة عن الغارات الإسرائيلية الكثيفة، منذ استئناف الاحتلال حربه على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار تدمير البنية التحتية الصحية في القطاع.