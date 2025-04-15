جيش الاحتلال: أزمة الاحتجاجات في صفوف الاحتياط أكبر بكثير مما يُعلن عنه

فلسطين اليوم

أكدت مصادر رفيعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، أن أزمة الاحتجاجات في صفوف جنود وضباط الاحتياط أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن المصادر ذاتها قولهم: " إن قرار عزل جنود احتياط وقعوا على عريضة الاحتجاج جاء بضغط من المستوى السياسي".

وأضافوا: "(الجيش) يقرر تقليص عدد قوات الاحتياط بمناطق القتال وتقليص الاستدعاءات عقب الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب".

وواصل العديد من الضباط والجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر رسائل رفض للخدمة العسكرية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.