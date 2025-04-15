أمريكا تُكثف إرسال ذخائر فتّاكة إلى "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، أن الإدارة الأمريكية كثفت منذ بداية الأسبوع الماضي، إرسال ذخائر إلى "إسرائيل" عبر جسر جوي من طائرات نقل، انطلقت من قواعد أميركية في أوروبا، الولايات المتحدة، والشرق الأوسط.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الحديث يدور عن عشرات الرحلات بطائرات نقل من طراز C-17 التي هبطت في الأيام الأخيرة في قاعدة "نيفاتيم" الجوية.

وقالت: "فقط اليوم، على سبيل المثال، هبطت ست طائرات على متنها قنابل ثقيلة من نوع MK-84، وذخائر ثقيلة، وذخائر أخرى مخصصة لاستمرار القتال في غزة، وأيضًا كجزء من الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة و(إسرائيل) بهجوم على إيران، في حال فشلت المفاوضات".

وبيّنت، أن من بين ما تحمله الطائرات أيضًا صواريخ مخصصة لمنظومة الدفاع الأميركية "ثاد".