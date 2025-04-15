مقترح فرنسي جديد لإنهاء الحرب على غزة.. هذه بنوده

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، بأن فرنسا تطرح خطة جديدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المبادرة الفرنسية تقضي بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من غزة.

ووفق الصحيفة، فإن المبادرة الفرنسية لا تُطالب "إسرائيل" التطرق بشكل واضح إلى إقامة دولة فلسطينية إنما بشكل فضفاض فقط.

وتشمل المبادرة أيضاً، إنشاء آلية تتيح لـ "إسرائيل" الاستمرار في قصف غزة "عند الحاجة" شبيه بما يحدث في لبنان.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.