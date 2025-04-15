حماس تُثمن مصادقة رئيس "المالديف" على قرار حظر دخول "الإسرائيليين" لبلاده

فلسطين اليوم

ثمّنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، مصادقة رئيس جمهورية المالديف على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده.

ووصفت حماس، في تصريح صحفي، تلك الخطوة بالشجاعة وفي الاتجاه الصحيح، وتتوافق مع الموقف الأخلاقي الرافض للجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزّة.

وحثت، دول العالم كافة على الاقتداء بموقف جمهورية المالديف، وغيرها من الدول التي انحازت لقيم العدالة التي يمثلها الحق الفلسطيني، والعمل على عزل الكيان الصهيوني المارق، وتدفيعه ثمن جرائمه وانتهاكاته الفاضحة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.