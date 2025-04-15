الصحة بغزة: استشهاد أكثر من 1400 واعتقال نحو 360 من كوادرنا الطبية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، عن حصيلة شهداء ومعتقلي الكادر الطبي التابع لها خلال حرب الإبادة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة، بارتقاء أكثر من 1,400 شهيد من الكوادر الصحية، فيما لا يزال نحو 360 من العاملين في القطاع الصحي رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.