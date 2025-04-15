شهيدان وإصابات باستهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في مواصي خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، إثر قصف إسرائيلي لخيمة غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيدين وعدد من الإصابات لمستشفى الكويت التخصصي الميداني جراء استهداف من قبل الطائرات المسيرة لخيام النازحين شمال مدينة أصداء غرب مدينة خانيونس.

والشهيدان هم:

1. فتحي عبد القادر أبو شعر 56 عامًا.

2. يحيى فتحي أبو شعر 33 عامًا.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.