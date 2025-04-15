نتنياهو من شمال غزة: نُصرّ على إطلاق سراح أسرانا وتحقيق أهداف الحرب

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، إنهم مصرون على تحقيق أهداف الحرب، وأن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة، مؤكداً أن حركة حماس ستتلقى مزيداً من الضربات.

وادعى نتنياهو أثناء زيارة شمال قطاع غزة رفقة وزير حربه يسرائيل كاتس: "نحن نحارب من أجل وجودنا ومستقبلنا".

وأضاف: "أنا هنا مع (وزير الدفاع)، و(قادة الجيش) وجنودنا الذين يقومون بعمل مذهل في قطاع غزة، إنهم يضربون (العدو)، وحماس ستتلقى المزيد والمزيد من الضربات".

وتابع: "نحن نُصرّ على إطلاق سراح أسرانا، وتحقيق جميع أهداف الحرب".

بينما قال كاتس: "العملية الجارية حاليًا تمارس ضغطًا متواصلًا على حماس، لتحرير الأسرى، وكلما استمرت في تعنتها، سنواصل تكثيف الضربات".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.