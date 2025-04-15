المتطرف "بن غفير" يقتحم الحرم الإبراهيمي

فلسطين اليوم

اقتحم وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، المسجد الإبراهيمي في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن بن غفير اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل، تزامنا مع ما يُسمى بـ "عيد الفصح" اليهودي.

في عدوان يتكرر سنوياً منتصف إبريل/ نيسان، وضمن سياسة التهويد الممنهجة، اقتحم آلاف المستوطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي وأحياء البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية؛ بحجة الاحتفال بـ"عيد الفصح اليهودي"، وسط حماية عسكرية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أغلق الطرق المؤدية إلى الأحياء المحيطة بالحرم.