نحو 500 جندي احتياط جدد يُطالبون بوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

تصاعدت مطالب في "إسرائيل" وقف الحرب، إذ ازداد عدد الموقعين على عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين، حتى ولو كان الثمن وقف الحرب على غزة فورا.

القناة 12 العبرية إن472 جندياً وضابطاً احتياط من الذين خدموا في الوحدات الخاصة وقعوا على عريضة تدعم إعادة الأسرى ووقف الحرب في غزة.

وبيّنت القناة العبرية، بأن من 135 الموقعين على هذه العريضة يخدمون فعليا في قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأول أمس، وقع مئات الكتّاب والشعراء والأدباء الإسرائيليين، عريضة تطالب بإنهاء فوري للحرب على غزة، وإعادة المحتجزين البالغ عددهم 59 محتجزا، ووضع خطة واضحة لمستقبل القطاع وسكانه.