زامير يُصادق على خطط عسكرية جديدة في حي الشجاعية

فلسطين اليوم

صادق رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي أيال زامير، اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، على مواصلة القتال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ووفق قناة "الجزيرة"، فقد زار رئيس الأركان زامير، حي الشجاعية وصدّق على خطط عسكرية هجومية ودفاعية لاستمرار القتال.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.