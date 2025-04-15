أبو عبيدة: فقدنا الاتصال مع آسري المحتجز "الإسرائيلي- الأمريكي" عيدان ألكسندر

فلسطين اليوم

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء 15 إبريل 2025، أنهم فقدوا الاتصال بآسري المحتجز الإسرائيلي- الأمريكي في غزة عيدان ألكسندر بعد قصف مكان وجودهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أبو عبيدة في تصريح مقتضب: " فقدنا الاتصال بآسري المحتجز ألكسندر ما زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

والسبت الماضي، استنكر الأسير الإسرائيلي الأمريكي المحتجز بقطاع غزة عيدان ألكسندر، وقوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضحية لأكاذيب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما عرقل إطلاق سراحه وغيره من الأسرى بالقطاع.

جاء ذلك في مقطع مصور بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ووجه عبره ألكسندر، رسالة لترامب، في اليوم الـ26 لاستئناف الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وقال ألكسندر، في الفيديو: "كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الديكتاتور، بينما أنا أنهار جسديا وعقليا".

واتّهم الجميع بالكذب عليه والتراجع عن وعود إطلاق سراحه، مضيفا: "الجميع كذبوا؛ شعبي، حكومة إسرائيل، والجيش، والإدارة الأمريكية".

وتابع: "سمعت قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي، لكنكم رفضتم وتركتُموني".

وتساءل ألكسندر، باستنكار: "قولوا لي لماذا؟ لماذا أنا هنا ولست في المنزل مع عائلتي وأصدقائي؟ لماذا أصوّر الآن الفيديو الثاني لي؟"

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.