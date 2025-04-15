"ملتقى العشائر الفلسطيني" يُحذر من التعاطي مع أي مقترحات لسحب سلاح المقاومة

فلسطين اليوم

رفض ملتقى العشائر والإصلاح الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025، قطعاً أي مقترحات أو دعوات تستهدف نزع سلاح المقاومة تحت أي ذريعة.

وشدد ملتقى العشائر والإصلاح في بيان له، على أن سلاح المقاومة ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي طرف التنازل عنه طالما بقي شبر محتل من أرضنا.

وحذّر الوفود المفاوضة من التعاطي مع أي مقترحات لسحب سلاح المقاومة، قائلاً: "سلاح المقاومة رغم تواضعه أمام ترسانة الاحتلال هو صمام الأمان وبارقة الأمل لشعبنا نحو الحرية".

وأضاف: "هو الذي دافع عن الأرض والعرض وكرامة الأمة في وجه آلة الإبادة الصهيونية، عاداً أن سلاح المقاومة خطًا أحمر لا يجوز المساس به من أي جهة وتحت أي ظرف.

ورفض أي تسويات أو صفقات تنزع عن شعبنا حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس، داعياً إلى التمسك بالثوابت الوطنية وتوحيد الصفوف خلف خيار المقاومة كخيار استراتيجي قادر على ردع الاحتلال.