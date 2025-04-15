إصابة شاب واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

فلسطين اليوم

أصيب فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، واعتقل آخرين خلال مواجهات وملاحقة للشبان في منطقة المساكن الشعبية، شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن عدة آليات عسكرية دهمت حي المساكن الشعبية، شرقي نابلس، وانتشرت في المنطقة، قبل أن تندلع مواجهات مع الشبان، تخللها اعتقال شابين أحدهما مصاب.

​​​​ونقلت الخدمات الطبية التابعة لـ "إسعاف عسكر"، مصابًا بالرصاص الحي في اليد، عقب احتجازه من قبل قوات الاحتلال، إلى مستشفى رفيديا الحكومي غربي نابلس.