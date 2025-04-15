حماس: الواقع الكارثي بغزة يتطلب تحركا دوليا على مستوى المرحلة

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إنه وللأسبوع السابع على التوالي، تواصل حكومة الاحتلال منع دخول جميع المواد الأساسية اللازمة للحياة، من إمدادات غذائية وأدوية ووقود إلى قطاع غزّة، إلى جانب استهدافها آبار المياه ومحطات التحلية، وعرقلة عمليات الإغاثة ومراكز توزيع الطعام.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن " الواقع الكارثي الذي تفرضه حكومة الاحتلال بشكل معلن على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، يتعرضون يوميًا لمجازر منهجية؛ يُشكّل ركنًا أساسيًا في جريمة إبادة جماعية مُخطّط لها، يُمعن قادة الاحتلال المجرمون في تنفيذها وسط صمت دولي مريب".

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فورية وجادّة لإجبار الاحتلال على وقف سياسة التجويع الجماعي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزّة، وإعادة الاعتبار لمنظومة القوانين والمواثيق الدولية التي تُنتهك يوميًا على يد حكومة مجرم الحرب نتنياهو.

وجددت الحركة النداء إلى الدول العربية والإسلامية، حكوماتٍ وشعوبًا وأحزابًا، لاتخاذ موقف تاريخي ينهي هذا الحصار عن غزة، مؤكدة أنّ الفعل الرسمي والشعبي المناصرللشعب الفلسطيني يجب أن يكون بمستوى المرحلة، وما يحمله العدوان المتصاعد من مخاطر على اافلسطينيين وعلى شعوب المنطقة بأسرها.