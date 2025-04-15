الرئيس الأميركي يقطع تمويل جامعة هارفارد

فلسطين اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تجميد تمويل جامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار؛ بسبب رفضها تلبية مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطتنية، إن قرار البيت الأبيض جاء بعد إرسال الجامعة رسالة إلى طلابها وموظفيها تعلن فيها رفضها تلبية شروط إدارة ترامب لتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب.

وتتضمن مطالب ترامب قيام الجامعة بمراجعة سياساتها الداخلية بشأن مكافحة معاداة السامية والقضاء على برامج التنوع والشمول.

وفي 3 أبريل الجاري، تلقت جامعة هارفارد رسالة من إدارة ترامب تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، وكذلك أيضًا بإغلاق مكاتب التنوّع، والتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.

وأمس الاثنين، قال رئيس هارفارد آلان غاربر، في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إن الجامعة رفضت الانصياع لمطالب إدارة ترامب، مؤكدًا أنها لن "تتفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية".