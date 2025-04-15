سرايا القدس: فجرنا عبوة في دبابة للاحتلال في "الشجاعية" بغزة

فلسطين اليوم

فجرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبوة في دبابة للاحتلال متوغلة شرق الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع.

وقالت السرايا في بيان لها ظهر اليوم الثلاثاء، "بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا تفجير عبوة من نوع (ثاقب) في دبابة صهيونية متوغلة في محيط ملعب المنطار شرق الشجاعية بمدينة غزة".

وأمس الاثنين، بثت سرايا القدس مشاهد توثق قنص مقاتليها أحد قناصي الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وأوضحت السرايا -حسب الفيديو- أن القناص الإسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي غزة، وينفذ عمليات قنص للمدنيين الغزيين.