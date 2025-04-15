الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد إلحاق الضرر بالمنظومة الصحية

فلسطين اليوم

نددت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستهداف جيش الاحتلال للمستشفى الكويتي الميداني بمحافظة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت الصحة في بيان، إن الاستهداف يؤكد تعمد الاحتلال إلحاق الضرر الأكبر بمنظومة الخدمات الصحية وتهديد فرص علاج الجرحى والمرضى حتى على أسرة المستشفيات.

وأكدت أن جرائم الاحتلال بحق المرافق الطبية بقطاع غزة "لن تتوقف طالما لا يوجد هناك موقف حازم من المؤسسات الدولية والإنسانية".

وجددت "الصحة" مناشدتها لكل الجهات الدولية والمعنية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الطبية العاملة.

واستشهد، صباح اليوم، أحد موظفي المستشفى الكويتي وأصيب 3 آخرين في استهداف الاحتلال البوابة الخلفية للمستشفى.