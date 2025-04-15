مخيم الجلزون يشيع جثمان الشهيد مالك الحطاب

فلسطين اليوم

شيع مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، الشهيد مالك علي الحطاب (19 عامًا)، الذي ارتقى مساء الاثنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، في مخيم الجلزون شمال رام الله، بالضفة الغربية.

وبمشاركة رسمية وشعبية حاشدة، انطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري في رام الله إلى منزل ذوي الشهيد في مخيم الجلزون، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وأقيمت صلاة الجنازة على روح الشهيد بعد صلاة الظهر في مسجد "حراء" بمخيم الجلزون، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة شهداء المخيم.

وشهد مخيم الجلزون إغلاقا للمحلات التجارية والمدارس حدادا على روح الشهيد.