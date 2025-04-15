أونروا: مخازننا أصبحت فارغة بغزة

فلسطين اليوم

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا، اليوم الثلاثاء، أن مخازنها أصبحت فارغة في قطاع غزة.

وأضافت وكالة لأونروا في بيان لها، أن الوضع في غزة "جحيم يزداد سوءاً"، مشيرة إلى أن "مخازننا أصبحت فارغة وهناك عشرات الآلاف من الجائعين في قطاع غزة".

وأوضحت "أونروا" أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون عوائق بات ضرورة ملحّة.

وفي 2 آذار/ مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.