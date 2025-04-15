71 شخصا استشهدوا منذ دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ بلبنان

فلسطين اليوم

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن 71 شخصا قتلوا بالضربات الإسرائيلية على لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن من بين الشهداء 14 امرأة و9 أطفال.

وأضافت أن هناك أكثر من 92 ألف شخص ما يزالوان نازحين من منازلهم في جنوب لبنان.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ارتكبت سلطات الاحتلال أكثر من 1000 انتهاك، ما أسفر عن عشرات الشهداء والإصابات.

كما تنصلت من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.