شهيدان بقصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين في بيت حانون

فلسطين اليوم

استُشهد مواطنان، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، باستهداف طائرات الاستطلاع لمجموعة من المواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "شهيدان إثر قصفٍ استهدف تجمعًا للمواطنين في الشارع العام ببلدة بيت حانون شماليّ قطاع غزّة".

وأضافت المصادر ذاتها: "استشهاد الشابين الأخوين: إبراهيم سعد عليان المصري، ومصعب سعد عليان المصري".

وأكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 17 شهيد، و69 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

جاء ذلك خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الصحة بغزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 51,000 شهيد و 116,343 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م".

وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,630 شهيد، 4,302 اصابة)