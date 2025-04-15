الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة "عيد الفصح"

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، الحرم الإبراهيمي الشريف، أمام المصلين المسلمين، لمناسبة عيد الفصح اليهودي، وفتحته أمام المستعمرين لمدة يومين.

وذكر مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام، "أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي، وأروقته وساحاته كافة منذ الليلة الماضية، وسيتواصل حتى مساء يوم غد الأربعاء، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بسبب "عيد الفصح".

جدير ذكره أنه يغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين، في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.