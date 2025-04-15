شهيد و3 إصابات باستهداف طائرة مسيرة جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد لبناني وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، جراء استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر صحفية، " استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين جراء استهداف مسيرة معادية لسيارة من نوع «رابيد» على طريق عام عيترون - بنت جبيل في جنوب لبنان".

وأضافت المصادر: "مسيرة اسرائيلية تنفذ غارة بثلاثة صواريخ مستهدفة مفرق سمخيا في عيترون قضاء بنت جبيل".

ومن جانبه، قال مراسل إذاعة الجيش: "سلاح الجو شن قبل قليل غارة استهدفت مركبة في قرية عيترون القريبة من الحدود اللبنانية".