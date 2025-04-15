مستوطنون يصيبون عدداً من المواطنين شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، على عدد من المواطنين وأصابوا بعضهم بجروح ورضوض في كيسان شرق بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقال أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال: "إن مستوطنين هاجموا مصطفى إبراهيم عبيات في الخمسينيات من عمره، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، واستولوا على عدد من أغنامه".

وأضاف غزال: "المواطنين حاولوا التصدي للمستوطنين، فتعرضوا للضرب وأصيب عدد منهم برضوض وجروح.