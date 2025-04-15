الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي بغزة إلى 51 ألف شهيد

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 17 شهيد، و69 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

جاء ذلك خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت الصحة بغزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 51,000 شهيد و 116,343 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م".

وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,630 شهيد، 4,302 اصابة).