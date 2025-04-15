أوتشا: الوضع بغزة الأسوأ منذ بدء الحرب على القطاع

فلسطين اليوم

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يُعد "الأسوأ على الأرجح" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال "أوتشا" في تصريحات له: "مرّ شهر ونصف دون السماح بدخول أيّ إمدادات إنسانية عبر المعابر إلى غزة".

وأوضح أن هذه الفترة الحالية تُعد الأطول التي يتوقف فيها دخول الإمدادات منذ اندلاع الحرب، مبيناً أن الوضع الإنساني يشهد تدهورًا غير مسبوق نتيجة تشديد الحصار ومنع المساعدات.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، أن الخدمة الصحية في المستشفيات تُقدم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "أزمة نقص الأدوية تُعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى".

وأضافت: "مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع اغلاق المعابر".

وتابعت الوزارة: "مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثراً بنقص الأدوية والمهام الطبية ".

وأوضحت أن أصناف أخرى من قائمة الأدوية مُهددة بالنفاذ، ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37% من الأدوية و59% من المهام الطبية.

وشددت على أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية.