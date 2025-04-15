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الاحتلال يعيد فتح حواجز ومداخل أريحا
أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، فتح مداخل ومخارج مدينة أريحا بعد إغلاقها لساعات ومنع الدخول والخروج منها.
وقالت مصادر أمنية: "الاحتلال أعاد فتح حواجزه العسكرية بعد إغلاق استمر لأكثر من 6 ساعات عند مداخل المدينة بكلا الاتجاهين، أضطر خلالها عشرات المواطنين للنوم في مركباتهم".
وأضافت المصادر ذاتها: "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند الطرق الترابية والالتفافية بأريحا".