الاحتلال يعيد فتح حواجز ومداخل أريحا

فلسطين اليوم

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، فتح مداخل ومخارج مدينة أريحا بعد إغلاقها لساعات ومنع الدخول والخروج منها.

وقالت مصادر أمنية: "الاحتلال أعاد فتح حواجزه العسكرية بعد إغلاق استمر لأكثر من 6 ساعات عند مداخل المدينة بكلا الاتجاهين، أضطر خلالها عشرات المواطنين للنوم في مركباتهم".

وأضافت المصادر ذاتها: "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند الطرق الترابية والالتفافية بأريحا".