سموترتش يكشف عن مشاورات أمنية مهمة اليوم.. ما السبب؟

فلسطين اليوم

كشف وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، عن وجود مشاورات أمنية مهمة ستعقد اليوم دون الإفصاح عن أسبابها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله: "هناك مشاورات أمنية مهمة ستعقد اليوم (لم يعلن عنها سابقا)، لكنه يقول إنه سيقاطعها إن حضرها رئيس الشاباك المقال رونين بار". بحسب قوله.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "سموتريتش يبلغ نتنياهو رفضه المشاركة اليوم بمشاورات أمنية في حال حضور رئيس الشاباك". وفق قولها.

وتصاعدت رسائل الضباط والجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص رفض الخدمة العسكرية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "حوالي 220 عنصرًا من خريجي وحدة الكوماندوز البحرية في رسالة جديدة: إعادة الأسرى من قطاع غزة فورًا، حتى لو كان الثمن وقف القتال بشكل فوري". بحسب قولهم.

وأضافت: "بحسب الموقعين على الرسالة، فإن نسبة كبيرة منهم من جنود الاحتياط".

من جانبها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم: 3000 من العاملين بحقل التربية والتعليم وقعوا على عريضة تطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب". وفق قولها.

ومن ناحيتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "نحو 200 من عائلات الأسرى ونشطاء ينشرون رسالة دعم للجنود والطيارين الذين دعوا لوقف الحرب".

ونقلت الصحيفة عن رسالة العائلات والمخطوفين المفرج عنهم: العملية العسكرية تعرض حياة المخطوفين للخطر، مبينة أن العملية العسكرية أدت سابقا إلى مقتل 41 أسيراً".

وقالت العائلات: " نتنياهو اختار عرقلة مقترح ترمب والتضحية بـ59 مخطوفا، منوهة أن على نتنياهو أن ينفذ مقترح ترمب لإعادة كل المخطوفين".

وقالت يديعوت أحرونوت: أكثر من 200 مقاتل بينهم مقاتلين من وحدة "شايطيت 13" التابعة لسلاح البحرية، بعضهم في الخدمة الفعلية، وقّعوا على عريضة تطالب بإعادة جميع الأسرى حتى ولو كان الثمن وقف الحرب.