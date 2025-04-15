ارتفاع أسعار النفط العالمية

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وانتعاش واردات النفط الخام الصينية.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية: "صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، أي ما يعادل 0.42 بالمئة، لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل".

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.42 بالمئة أيضا، ليصل إلى 61.79 دولار.