الصحة بغزة: نقص الأدوية يعيق التدخلات الطارئة للجرحى

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، أن الخدمة الصحية في المستشفيات تُقدم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "أزمة نقص الأدوية تُعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى".

وأضافت: "مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع اغلاق المعابر".

وتابعت الوزارة: "مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثراً بنقص الأدوية والمهام الطبية ".

وأوضحت أن أصناف أخرى من قائمة الأدوية مُهددة بالنفاذ، ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37% من الأدوية و59% من المهام الطبية.

وشددت على أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية.