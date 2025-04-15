الصحة بغزة: نقص الأدوية يعيق التدخلات الطارئة للجرحى
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، أن الخدمة الصحية في المستشفيات تُقدم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "أزمة نقص الأدوية تُعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى".
وأضافت: "مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع اغلاق المعابر".
وتابعت الوزارة: "مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثراً بنقص الأدوية والمهام الطبية ".
وأوضحت أن أصناف أخرى من قائمة الأدوية مُهددة بالنفاذ، ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37% من الأدوية و59% من المهام الطبية.
وشددت على أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية.