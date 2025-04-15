هكذا يتعامل جيش الاحتلال مع الجنود رافضي الحرب بغزة!

فلسطين اليوم

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، عن طريقة تعامله مع الضباط والجنود رافضي الحرب بغزة والخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "تسونامي" رسائل الاحتجاج ضد الحرب، مستمر – والجيش يختار الحوار بدل الإقالة". بحسب قولها.

وأضافت الصحيفة العبرية: "قيادة الجيش لا ترغب بالدخول في مواجهة مع جنود الاحتياط، بل تتجه نحو فتح قنوات حوار مع موقّعي رسائل الاحتجاج، في ظل انشغال القادة بإدارة حرب معقدة في قطاع غزة". على حد قولها.

وتابعت: "حالياً، يُقدّر في الجيش أن الشرخ داخل الصفوف بات واقعًا، وهناك تخوف من أن يمتد إلى احتجاجات من الجانب الآخر سياسيًا". بحسب قولها.

وأردفت الصحيفة: "يحاول الجيش في هذه المرحلة احتواء الحدث قدر الإمكان وتقليل الأضرار، ويأمل أن لا يزيد السياسيون من تأجيج الموقف". وفق قولها.