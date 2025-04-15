فلسطين اليوم

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 485 مستوطناً اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية وسط فرض شرطة الاحتـلال قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد ".

وحولت شرطة الاحتــلال البلدة القديمة ومحيط الأقصى إلى ثكنة عسكرية لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم

وقالت مصادر محلية: مجموعات المستوطنين وبأعداد كبيرة تستأنف اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى "عيد الفصح العبري".

وكانت قد احتشدت "أعداد كبيرة من المستوطنين عند باب الأسباط استعدادا لاقتحام المسجد الأقصى".