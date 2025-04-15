تصاعد الرفض في "إسرائيل" للحرب على غزة

فلسطين اليوم

واصل العديد من الضباط والجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر رسائل رفض للخدمة العسكرية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "حوالي 220 عنصرًا من خريجي وحدة الكوماندوز البحرية في رسالة جديدة: إعادة الأسرى من قطاع غزة فورًا، حتى لو كان الثمن وقف القتال بشكل فوري". بحسب قولهم.

وأضافت: "بحسب الموقعين على الرسالة، فإن نسبة كبيرة منهم من جنود الاحتياط".

من جانبها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم: 3000 من العاملين بحقل التربية والتعليم وقعوا على عريضة تطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب". وفق قولها.

ومن ناحيتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "نحو 200 من عائلات الأسرى ونشطاء ينشرون رسالة دعم للجنود والطيارين الذين دعوا لوقف الحرب".

ونقلت الصحيفة عن رسالة العائلات والمخطوفين المفرج عنهم: العملية العسكرية تعرض حياة المخطوفين للخطر، مبينة أن العملية العسكرية أدت سابقا إلى مقتل 41 أسيراً".

وقالت العائلات: " نتنياهو اختار عرقلة مقترح ترمب والتضحية بـ59 مخطوفا، منوهة أن على نتنياهو أن ينفذ مقترح ترمب لإعادة كل المخطوفين".

وقالت يديعوت أحرونوت: "أكثر من 200 مقاتل بينهم مقاتلين من وحدة "شايطيت 13" التابعة لسلاح البحرية، بعضهم في الخدمة الفعلية، وقّعوا على عريضة تطالب بإعادة جميع الأسرى حتى ولو كان الثمن وقف الحرب".

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الإثنين 14-4-2025، تفاصيل توقيع 1525 جندي "إسرائيلي" على عريضة لوقف الحرب على غزة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: خلال ساعات معدودة تم جمع توقيعات من 1525 من الجنود الاحتياط في سلاح المدرعات للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى". بحسب قولها.

وأضافت معاريف: "على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق إيهود براك، الآلاف من جنود سلاح المدرعات يضاعفون الضغط على الحكومة ويعلنون دعمهم لرسالة الطيارين المطالبة بعودة المحتجزين وإنهاء حرب غزة". على حد قولها.

كما وقع حوالي 450 ضابط احتياط في البحرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين 14-4-2025، على عريضة تدعو لإنهاء الحرب في غزة.