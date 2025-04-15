حماس: ندرس المقترح الأخير وسنرد عليه فور انتهاء المشاورات

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي بحركة حمـاس د. سهيل الهندي، اليوم الثلاثاء 15-3-2025، أن سلاح المقـاومة غير قابل للطرح أو النقاش ومتمسكون بحق شعبنا المشروع في المقاومة.

وقال الهندي في تصريحات صحفية: "الحركة بدأت بدراسة المقترح الأخير المقدم إلى وفد قيادة حماس وسنرد عليه فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية".

وأضاف: "المقاومة لن تتنازل عن الوقف التام للحرب والانسحاب الشامل للاحتلال وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تضمن هذه المحددات مصيرها الفشل".

وأوضح الهندي أن العودة للاتفاق الموقع في يناير الماضي واستكمال تطبيق كل بنوده ومراحله هو المدخل الحقيقي لاستعادة أسرى الاحتلال في غزة.

وكان أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الدكتور ضياء رشوان، أمس الاثنين، أن مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية.

وقال رشوان لـموقع "القاهرة الإخبارية": "مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستشهد تحولًا إيجابيًا؛ بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر".