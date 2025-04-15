مصر: مفاوضات وقف إطلاق النار ستشهد تحولاً إيجابياً

فلسطين اليوم

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الدكتور ضياء رشوان، أمس الاثنين، أن مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية.

وقال رشوان لـموقع "القاهرة الإخبارية": "مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستشهد تحولًا إيجابيًا؛ بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن هناك مفاوضات شاقة تجري بشأن غزة، ويدرك أن الإسرائيليين يرفعون سقف مطالبهم".

وأوضح رشوان "أن ترامب، منذ تجدد العدوان على غزة، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين، وهذه المهلة أصبحت في نهايتها".

وكشف عن أن حركة حماس "تعلم جيدًا قيمة الوقت الآن، وأعتقد أن ردها على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعًا". بحسب قوله.

المصدر: القاهرة الإخبارية