بالفيديو اعتقال شاب بعد إصابته برصاص الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، شابا عقب إطلاق النار عليه مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقالت مصادر أمنية: "إن قوات اسرائيلية خاصة، حاصرت منزلا يعود لعائلة عودة في شارع التعاون، واطلقت النار على الشاب يزن عودة واعتقلته".

وأضافت المصادر: "قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات من حاجز المربعة ومنطقة الطور، وسط انتشار واسع في المنطقة واغلاق الطرق المؤدية للمنطقة".

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع تل التعاون واعتدت بالضرب على مسن يبلغ من العمر 86 عاما وتم نقله عبر اسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى رفيديا.