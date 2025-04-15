استمرار العدوان.. 7 شهداء بقصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء 15-4-2025، إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال لأحد الخيام في المنطقة.

وقالت مصادر محلية: " استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف أحد الخيام بمواصي خانيونس والشهداء وهم: محمد إبراهيم الطهراوي من رفح، وخليل محمود حسونة، وممدوح عطية القاضي".

كما استشهد مواطنان في قصف خيمة لعائلة حمدان محيط أحد الملاعب المقابلة لقرية كنعان في بيت لاهيا، وهما: هيثم حمدان، ومحمود حمدان.

وفي الإطار، استُشهد مانع حنون احد موظفي مستشفى الكويتي متأثرًا بجراحه باستهداف البوابة الخلفية للمستشفى غربي مدينة خانيونس.

جدير ذكره أنه ارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 50 ألفا و983 شهيدا.