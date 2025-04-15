الكشف عن تفاصيل جديدة حول القضية الأمنية في "إسرائيل"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحادثة الأمنية في كيان الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: تم رفع أمر حظر النشر هذا الصباح عن القضية الأمنية الخطيرة". وفق قولها.

وأضافت الصحيفة: "مسؤول رفيع في الشاباك، والذي يعمل حالياً في الاحتياط، قام بتسريب معلومات سرية للصحفي عمّيت سيغال والوزير عميحاي شيكلي". على حد قولها.

وتابعت: "وقد تم اعتقال المشتبه به منذ ستة أيام، ومن المتوقع تقديمه للمحكمة غداً لطلب تمديد توقيفه". بحسب قولها

وكانت قالت وسائل إعلام إسرائيلية: "يتم التحقيق بحادثة أمنية وقعت خلال الحرب وتفاصيلها الآن ممنوعة من النشر".

وأضافت: "إن الشاباك ووحدة التحقيق مع عناصر الشرطة الاسرائيلية يحققون في القضية". بحسب قولها.