غوتيرش: قلقون من قصف الاحتلال المستشفى المعمداني

فلسطين اليوم

عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، عن قلقه البالغ إزاء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم الأحد لمستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، مما أدى إلى شلله وإصابة نظام الرعاية الصحية المتدهور أصلا في القطاع.

وقال غوتيرش في بيان صحفي: "بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمرافق الطبية، بما فيها المستشفيات، مشيرا إلى أن الإمدادات الطبية في تناقص مستمر، بينما تكتظ المستشفيات بالضحايا بأعداد كبيرة".

ولفت إلى خضوع نحو 70 بالمئة من غزة الآن لأوامر تهجير صادرة عن إسرائيل، او ضمن منطقة حظر دخول، مما يترك الفلسطينيين في غزة بلا ملاذ آمن، وبلا مصادر رزق تذكر، معربا عن قلقه البالغ إزاء استمرار منع المساعدات، حيث لم تسمح "إسرائيل" بدخول أية مساعدات إنسانية او غيرها من الإمدادات الأساسية لأكثر من سبعة أسابيع.

وحذر غوتيريش من إن العواقب الإنسانية وخيمة، إذ ينفد مخزون الغذاء، ويتراجع إنتاج المياه بشكل حاد، وتستنفد مواد الإيواء بشكل شبه كامل.

وأضاف: "الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب لإيصال المساعدات لا يحترم المبادئ الإنسانية احتراما كاملا: الإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، والحياد".

وتابع غوتيريش: "يجب احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وتوفير الضروريات الأساسية لهم للبقاء على قيد الحياة، واستعادة وقف إطلاق النار وتجديده دون تأخير.