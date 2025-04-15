الطقس: أجواء غائمة وباردة اليوم الثلاثاء

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، غائماً جزئياً وباردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

غداً الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيًا لطيفًا معتدلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حارا وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.