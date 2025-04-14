شحنة أسلحة من واشنطن إلى "إسرائيل" دعما للحرب على غزة

فلسطين اليوم

كشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال سيحصل قريبًا على شحنة أسلحة كبيرة ومركزة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

ووفق الموقع العبري، فإن هذه الشحنة تشمل أكثر من 3000 قطعة ذخيرة لسلاح الجو، بهدف "تحسين الجاهزية لعمليات واسعة النطاق في قطاع غزة، مع التركيز على إيران".

كما سيحصل جيش الاحتلال لاحقًا على أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح جوي إضافية من الولايات المتحدة، وهي الشحنة التي تم تجميدها خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن، وتم رفع التجميد عنها بعد دخول ترامب البيت الأبيض، بحسب موقع يديعوت.

وتقدم واشنطن سنويًا مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لكيان الاحتلال، بما في ذلك تزويدها بأحدث التقنيات العسكرية، مثل الطائرات المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي.

وآخر صفقات الأسلحة الأميركية للاحتلال كانت في بداية مارس /آذار الماضي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، عن موافقة وزارة الخارجية على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لكيان الاحتلال، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار