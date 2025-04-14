سلسلة غارات أميركية على "كامران" اليمنية

فلسطين اليوم

شنت الطائرات الحربية الأميركية، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية، استهدفت جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة، والمطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وبحسب مصادر محلية، سمع دوي انفجارات عنيفة هزّت أرجاء جزيرة كمران،

ويأتي هذا العدوان بعد أقل من 24 ساعة على موجة غارات أميركية استهدفت العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية، شملت مأرب والجوف.

وبضوء أخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتواصل العدوان على اليمن، ويستهدف أعيانا مدنية ما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين في غارات على الحديدة وصنعاء وذمار وإب وغيرها من المحافظات.