مستوطنون يعتدون على راعٍ في الأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الإثنين، على راعٍ فلسطيني أثناء رعيه الأبقار في منطقة جباريس بالأغوار الشمالية، في تصعيد جديد لاعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا المواطن مثقال محمد فقها، واعتدوا عليه جسديًا، قبل أن يقدموا على سرقة عجلين من قطيعه، ودهسوا عجلًا ثالثًا حتى الموت، تحت حماية جيش الاحتلال الذي لم يتدخل لوقف الاعتداء.

وتتكرر اعتداءات المستوطنين في الأغوار الشمالية بشكل شبه يومي، حيث يستهدفون الرعاة والمزارعين الفلسطينيين، ويستولون على مواشيهم، في إطار مساعٍ متواصلة لتهجير السكان الأصليين من أراضيهم وتوسيع البؤر الاستيطانية في المنطقة.