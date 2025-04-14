تركيا.. السجن لـ 100 عام لأسرة أدينت بالتجسس لصالح "الموساد"

فلسطين اليوم

أصدرت المحكمة الجنائية العليا الـ23 في إسطنبول، أحكامًا بالسجن بحق أفراد أسرة تركية كاملة، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، وتهديدهم للأمن القومي التركي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الأسرة المدانة تتكوّن من الأب أحمد إرسين تملوجالي، والأم بنان تملوجالي، وابنة الزوجة ديلا سلطان شيمشيك، حيث ثبت تورطهم في أنشطة استخباراتية لصالح وحدة “مركز العمليات الإلكترونية” (İÇOM) التابعة للموساد.

ووفقًا للائحة الاتهام، شارك أفراد الأسرة، إلى جانب متهمين آخرين، في تصوير ومراقبة شخصيات داخل الأراضي التركية يُعتقد أنها مستهدفة من قبل "الموساد"، وجمع معلومات تفصيلية عن أماكن إقامتهم وتحركاتهم، ضمن عمليات تجسس ذات أبعاد سياسية وعسكرية.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات التركية كانت قد بدأت التحقيقات بعد تلقيها بلاغات استخباراتية عن تحركات مشبوهة، أسفرت عن تنفيذ مداهمات متزامنة في عدة مناطق، انتهت باعتقال المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.